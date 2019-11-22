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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 07:41
Stringer написав: Maksi2 написав:Luk_v
Что тогда получается я всегда за свои платил раз о 4% ничего не знаю.
Первый месяц за кредитные, остальные только за свои - всегда так было
Не всегда, изначально, очень давно )) все проплаты, в том числе из кредитных были бесплатны.
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Setta
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Додано: Суб 23 лис, 2019 12:47
Тока шо при входе в Приват24 вылез баннер: "Черная пятница. 3% кешбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...
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Ferlakur
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:21
Ferlakur
В чаті теж про таке не знають
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V2
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:22
V2 написав:Ferlakur
В чаті теж про таке не знають
А ви теж бачили?
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:22
Ferlakur написав:
шбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...
підтверджую, вискакував такий банер, я жав "Нагадати пізніше"
більше не бачив
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greenozon
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:24
Ferlakur написав: V2 написав:Ferlakur
В чаті теж про таке не знають
А ви теж бачили?
Так.
Вчинив так, як і Ви.
Після цього ще трішки поспілкувався в чаті ...
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V2
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1
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