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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8344834583468347
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 07:41

  Stringer написав:
  Maksi2 написав:Luk_v Что тогда получается я всегда за свои платил раз о 4% ничего не знаю.

Первый месяц за кредитные, остальные только за свои - всегда так было


Не всегда, изначально, очень давно )) все проплаты, в том числе из кредитных были бесплатны.
Setta
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:47

Re: Приватбанк

Тока шо при входе в Приват24 вылез баннер: "Черная пятница. 3% кешбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:21

Ferlakur
В чаті теж про таке не знають :evil:
V2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:22

  V2 написав:Ferlakur
В чаті теж про таке не знають :evil:

А ви теж бачили?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:22

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:шбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...


підтверджую, вискакував такий банер, я жав "Нагадати пізніше"
більше не бачив :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:24

  Ferlakur написав:
  V2 написав:Ferlakur
В чаті теж про таке не знають :evil:

А ви теж бачили?


Так.
Вчинив так, як і Ви.
Після цього ще трішки поспілкувався в чаті ...
V2
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  #<1 ... 8344834583468347
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