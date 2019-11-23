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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8345834683478348>
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 07:41

  Stringer написав:
  Maksi2 написав:Luk_v Что тогда получается я всегда за свои платил раз о 4% ничего не знаю.

Первый месяц за кредитные, остальные только за свои - всегда так было


Не всегда, изначально, очень давно )) все проплаты, в том числе из кредитных были бесплатны.
Setta
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:47

Re: Приватбанк

Тока шо при входе в Приват24 вылез баннер: "Черная пятница. 3% кешбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:21

Ferlakur
В чаті теж про таке не знають :evil:
V2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:22

  V2 написав:Ferlakur
В чаті теж про таке не знають :evil:

А ви теж бачили?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:22

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:шбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...


підтверджую, вискакував такий банер, я жав "Нагадати пізніше"
більше не бачив :)
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:24

  Ferlakur написав:
  V2 написав:Ferlakur
В чаті теж про таке не знають :evil:

А ви теж бачили?


Так.
Вчинив так, як і Ви.
Після цього ще трішки поспілкувався в чаті ...
V2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:07

У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт.
Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек.
Он увлекался самурайским боем на мечах. И, как говорят мои источники, переусердствовал.

всем на выход !
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:11

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:случился инфаркт

https://nv.ua/ukraine/events/infarkt-u- ... 55320.html
В ПриватБанке опровергли информацию об инфаркте у председателя правления
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:17

  Ferlakur написав:Тока шо при входе в Приват24 вылез баннер: "Черная пятница. 3% кешбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...

До 1.12.19 аХція. Натиснув кнопку прийняти...подробиць не знаю.
Може хто знає?
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:18

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:случился инфаркт

https://nv.ua/ukraine/events/infarkt-u- ... 55320.html
В ПриватБанке опровергли информацию об инфаркте у председателя правления


не опровергли, а сказали, что им про это неизвестно )) дубинский пишет, что поступил и примат врет

Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии УНН относительно таких данных заявил: "У нас нет такой информации".

Он также добавил, что Крумханзл находится за границей: "Он сейчас вообще за границу выехал".

Официально сообщаю, что пресс-секретарь Приватбанка — пи**. Крумханзл поступил в лечкомиссию Днепра.

https://dp.vgorode.ua/reference/bolnyts ... okhyrurhyy
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IMPRINTER
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