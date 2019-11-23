Додано: Суб 23 лис, 2019 21:07

У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт.

Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек.

Он увлекался самурайским боем на мечах. И, как говорят мои источники, переусердствовал.



всем на выход !

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