Не всегда, изначально, очень давно )) все проплаты, в том числе из кредитных были бесплатны.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 07:41
Додано: Суб 23 лис, 2019 12:47
Re: Приватбанк
Тока шо при входе в Приват24 вылез баннер: "Черная пятница. 3% кешбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...
Додано: Суб 23 лис, 2019 13:22
Re: Приватбанк
підтверджую, вискакував такий банер, я жав "Нагадати пізніше"
більше не бачив
+50грн !
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:24
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:07
У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт.
Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек.
Он увлекался самурайским боем на мечах. И, как говорят мои источники, переусердствовал.
всем на выход !
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:11
Re: Приватбанк
В ПриватБанке опровергли информацию об инфаркте у председателя правления
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:17
До 1.12.19 аХція. Натиснув кнопку прийняти...подробиць не знаю.
Може хто знає?
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:18
не опровергли, а сказали, что им про это неизвестно )) дубинский пишет, что поступил и примат врет
Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии УНН относительно таких данных заявил: "У нас нет такой информации".
Он также добавил, что Крумханзл находится за границей: "Он сейчас вообще за границу выехал".
Официально сообщаю, что пресс-секретарь Приватбанка — пи**. Крумханзл поступил в лечкомиссию Днепра.
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