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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8345834683478348
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:36

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:пресс-секретарь Приватбанка — пи**

Пойду завтра сниму последние 400грн в Привате :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:48

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:пресс-секретарь Приватбанка — пи**

Пойду завтра сниму последние 400грн в Привате :mrgreen:

Голова нехай поправляється...здоровячка Йому ...банку підтрмаю не останніми гривнями.
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