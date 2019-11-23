Пойду завтра сниму последние 400грн в Привате
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:36
Re: Приватбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:48
Голова нехай поправляється...здоровячка Йому ...банку підтрмаю не останніми гривнями.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:03
Re: Приватбанк
лучше занесите ему клетчатое одеяло.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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