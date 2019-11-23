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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8345834683478348
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:36

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:пресс-секретарь Приватбанка — пи**

Пойду завтра сниму последние 400грн в Привате :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:48

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:пресс-секретарь Приватбанка — пи**

Пойду завтра сниму последние 400грн в Привате :mrgreen:

Голова нехай поправляється...здоровячка Йому ...банку підтрмаю не останніми гривнями.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 01:03

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Голова нехай поправляється...здоровячка Йому ...банку підтрмаю не останніми гривнями.


лучше занесите ему клетчатое одеяло.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 02:44

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:случился инфаркт

https://nv.ua/ukraine/events/infarkt-u- ... 55320.html
В ПриватБанке опровергли информацию об инфаркте у председателя правления

Я бы не доверял этому источнику. Вы сами почитайте их статью:
Пресс-служба ПриватБанка в комментарии НВ не подтвердила информацию о госпитализации председателя правления банка Петра Крумханзла из-за инфаркта.

«Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице. Состояние его здоровья не вызывает беспокойства», — отметили в ПриватБанке на запрос НВ.

В Приватбанке подтвердили госпитализацию. И добавили лишь, что состояние ЯКОБЫ не вызывает беспокойства (дамаг-контроль?) но при этом ни опровергнули, ни подтвердили инфаркт (а что это еще было?)

А в НВ решили написать заголовок, который вообще говорит о другом, если не о противоположном. Как если информация про Крумханзла - вообще Утка.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 02:55

Re: Приватбанк

  Slx написав:В Приватбанке подтвердили госпитализацию.

Мобильный банкинг тоже слег в больничку. Снова временные неудобства у них :idea:
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
EKO
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