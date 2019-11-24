Додано: Нед 24 лис, 2019 19:29

Приват как обычно в своем репертуаре...



Пришло предложение "7% кешбэка за пополнение мобильного в приложении Privat24",

о думаю как вовремя, у мамы как раз "Год без абонплат" в Водафоне продлить нужно.

Пытаюсь сделать пополнение - а оно бах - Ошибка.

Звоню в поддержку с вопросом, что я не делаю не так, а мне отвечают "Наша очень умная система проанализировала ваш платеж и заблокировала его из соображений безопасности".

И ничем помочь не можем. При этом потом через сайт оператора просто оплатой с той же карты - никаких проблем.



Видать 7% от 1100 грн было сильно больше комиссии в 5 грн, которую банк хотел за эту операцию. И жлобство умной системы победило.