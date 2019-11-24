Пойду завтра сниму последние 400грн в Привате
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:36
Re: Приватбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:48
Голова нехай поправляється...здоровячка Йому ...банку підтрмаю не останніми гривнями.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:03
Re: Приватбанк
лучше занесите ему клетчатое одеяло.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 24 лис, 2019 02:44
Я бы не доверял этому источнику. Вы сами почитайте их статью:
В Приватбанке подтвердили госпитализацию. И добавили лишь, что состояние ЯКОБЫ не вызывает беспокойства (дамаг-контроль?) но при этом ни опровергнули, ни подтвердили инфаркт (а что это еще было?)
А в НВ решили написать заголовок, который вообще говорит о другом, если не о противоположном. Как если информация про Крумханзла - вообще Утка.
Додано: Нед 24 лис, 2019 02:55
Re: Приватбанк
Мобильный банкинг тоже слег в больничку. Снова временные неудобства у них
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
Додано: Нед 24 лис, 2019 04:27
Re: Приватбанк
Додано: Нед 24 лис, 2019 13:29
Из-за того что какой непонятный хер намахался мечом снимать бабло?
Не надо искать заговор там, где постоянно все глючит
Вот решение суда могло бы быть причиной. И то - после всех апелляций.
Додано: Нед 24 лис, 2019 14:03
Re: Приватбанк
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:29
Кешбэк за пополнение мобильного
Приват как обычно в своем репертуаре...
Пришло предложение "7% кешбэка за пополнение мобильного в приложении Privat24",
о думаю как вовремя, у мамы как раз "Год без абонплат" в Водафоне продлить нужно.
Пытаюсь сделать пополнение - а оно бах - Ошибка.
Звоню в поддержку с вопросом, что я не делаю не так, а мне отвечают "Наша очень умная система проанализировала ваш платеж и заблокировала его из соображений безопасности".
И ничем помочь не можем. При этом потом через сайт оператора просто оплатой с той же карты - никаких проблем.
Видать 7% от 1100 грн было сильно больше комиссии в 5 грн, которую банк хотел за эту операцию. И жлобство умной системы победило.
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:33
Re: Приватбанк
... делайте хоть что-нибудь!
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