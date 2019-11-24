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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8346834783488349
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:38

Re: Приватбанк

  adimka написав:И жлобство умной системы победило.

Жлобство тут не при чем - на ветке писали, что "система" дает пополнять только "финансовый" телефон. По остальным отлуп
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:15

  Flamingo написав:
  adimka написав:И жлобство умной системы победило.

Жлобство тут не при чем - на ветке писали, что "система" дает пополнять только "финансовый" телефон. По остальным отлуп


Это где-то написано в правилах?
adimka
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:18

  adimka написав:
  Flamingo написав:
  adimka написав:И жлобство умной системы победило.

Жлобство тут не при чем - на ветке писали, что "система" дает пополнять только "финансовый" телефон. По остальным отлуп


Это где-то написано в правилах?

Не видел, но понял :idea:
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clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:24

То есть сейчас в Приват24 нельзя пополнить никакие мобильные, кроме финансового?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:26

Re: Приватбанк

Я поповнював на початках акції. Нефінансовий, але на 100 грн.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:48

  adimka написав:
  Flamingo написав:
  adimka написав:И жлобство умной системы победило.

Жлобство тут не при чем - на ветке писали, что "система" дает пополнять только "финансовый" телефон. По остальным отлуп


Это где-то написано в правилах?

Я не писал, что это есть в правилах. Это есть на практике - об этом писали форумчане в этой ветке. При том что после нескольких безуспешных попыток пополнить "чужой" телефон - пополнить "свой финансовый" разрешало без проблем и сразу. Но если Вам надо в правилах - обращайтесь на горячку и "требуйте долива пива после отстоя пены". Только и будьте готовы к тому, что "приватовская система противодействия мошенничеству" будет отсеивать ваши платежи ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:52

  Ferlakur написав:То есть сейчас в Приват24 нельзя пополнить никакие мобильные, кроме финансового?

С КБ 7%? Пробуйте, мож получится. У меня КС, я сразу на всю сумму влупил с учетом комисс.
2142.00 грн, в т.ч. комисс 5.00 грн = КБ 149.94 грн
Попробуйте на 2137.79+5 :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8346834783488349
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