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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:38
adimka написав:
И жлобство умной системы победило.
Жлобство тут не при чем - на ветке писали, что "система" дает пополнять только "финансовый" телефон. По остальным отлуп
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Flamingo
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:15
Flamingo написав: adimka написав:
И жлобство умной системы победило.
Жлобство тут не при чем - на ветке писали, что "система" дает пополнять только "финансовый" телефон. По остальным отлуп
Это где-то написано в правилах?
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adimka
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:18
adimka написав: Flamingo написав: adimka написав:
И жлобство умной системы победило.
Жлобство тут не при чем - на ветке писали, что "система" дает пополнять только "финансовый" телефон. По остальным отлуп
Это где-то написано в правилах?
Не видел, но понял
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:24
То есть сейчас в Приват24 нельзя пополнить никакие мобильные, кроме финансового?
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Ferlakur
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:26
Я поповнював на початках акції. Нефінансовий, але на 100 грн.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:48
adimka написав: Flamingo написав: adimka написав:
И жлобство умной системы победило.
Жлобство тут не при чем - на ветке писали, что "система" дает пополнять только "финансовый" телефон. По остальным отлуп
Это где-то написано в правилах?
Я не писал, что это есть в правилах. Это есть на практике - об этом писали форумчане в этой ветке. При том что после нескольких безуспешных попыток пополнить "чужой" телефон - пополнить "свой финансовый" разрешало без проблем и сразу. Но если Вам надо в правилах - обращайтесь на горячку и "требуйте долива пива после отстоя пены". Только и будьте готовы к тому, что "приватовская система противодействия мошенничеству" будет отсеивать ваши платежи
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Flamingo
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:52
Ferlakur написав:
То есть сейчас в Приват24 нельзя пополнить никакие мобильные, кроме финансового?
С КБ 7%? Пробуйте, мож получится. У меня КС, я сразу на всю сумму влупил с учетом комисс.
2142.00 грн, в т.ч. комисс 5.00 грн = КБ 149.94 грн
Попробуйте на 2137.79+5
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