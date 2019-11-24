adimka написав:Приват как обычно в своем репертуаре...
Пришло предложение "7% кешбэка за пополнение мобильного в приложении Privat24",
о думаю как вовремя, у мамы как раз "Год без абонплат" в Водафоне продлить нужно.
Пытаюсь сделать пополнение - а оно бах - Ошибка.
Звоню в поддержку с вопросом, что я не делаю не так, а мне отвечают "Наша очень умная система проанализировала ваш платеж и заблокировала его из соображений безопасности".
И ничем помочь не можем. При этом потом через сайт оператора просто оплатой с той же карты - никаких проблем.
Видать 7% от 1100 грн было сильно больше комиссии в 5 грн, которую банк хотел за эту операцию. И жлобство умной системы победило.
а не вариант было попробовать забросить вначале 500 грн и получить хотябы 35 грн отката?
З.Ы.
у кого там не проходят НЕфины - кидайте сначала пятидесятку или соточку или пятихатку, а через пару дней оно обычно даёт любую сумму пополнить
да будет потеря 1... 5 грн. но зато без задалбывания чудо чата
З.Ы. З.Ы. и ещё там на выхлопе походу 150 *0,805 = 120,75 ... и даже меньше...