adimka написав:Приват как обычно в своем репертуаре...
Пришло предложение "7% кешбэка за пополнение мобильного в приложении Privat24", о думаю как вовремя, у мамы как раз "Год без абонплат" в Водафоне продлить нужно. Пытаюсь сделать пополнение - а оно бах - Ошибка. Звоню в поддержку с вопросом, что я не делаю не так, а мне отвечают "Наша очень умная система проанализировала ваш платеж и заблокировала его из соображений безопасности". И ничем помочь не можем. При этом потом через сайт оператора просто оплатой с той же карты - никаких проблем.
Видать 7% от 1100 грн было сильно больше комиссии в 5 грн, которую банк хотел за эту операцию. И жлобство умной системы победило.
а не вариант было попробовать забросить вначале 500 грн и получить хотябы 35 грн отката?
З.Ы. у кого там не проходят НЕфины - кидайте сначала пятидесятку или соточку или пятихатку, а через пару дней оно обычно даёт любую сумму пополнить да будет потеря 1... 5 грн. но зато без задалбывания чудо чата З.Ы. З.Ы. и ещё там на выхлопе походу 150 *0,805 = 120,75 ... и даже меньше...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Щоб знали. «Якщо на дату закінчення строку залишок вкладу буде менше 100 грн (20 доларів, 20 євро), банк має право скасувати автоматичне продовження вкладу».
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ferlakur написав:Тока шо при входе в Приват24 вылез баннер: "Черная пятница. 3% кешбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...
Ferlakur написав:Тока шо при входе в Приват24 вылез баннер: "Черная пятница. 3% кешбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...
Кажись работает! Начисляют 3%!
Рисует виртуальный кэшбек в П24 за наземные покупки. За интернет не рисует.