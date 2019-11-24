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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8347834883498350
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:32

  adimka написав:Приват как обычно в своем репертуаре...

Пришло предложение "7% кешбэка за пополнение мобильного в приложении Privat24",
о думаю как вовремя, у мамы как раз "Год без абонплат" в Водафоне продлить нужно.
Пытаюсь сделать пополнение - а оно бах - Ошибка.
Звоню в поддержку с вопросом, что я не делаю не так, а мне отвечают "Наша очень умная система проанализировала ваш платеж и заблокировала его из соображений безопасности".
И ничем помочь не можем. При этом потом через сайт оператора просто оплатой с той же карты - никаких проблем.

Видать 7% от 1100 грн было сильно больше комиссии в 5 грн, которую банк хотел за эту операцию. И жлобство умной системы победило.


а не вариант было попробовать забросить вначале 500 грн и получить хотябы 35 грн отката?

З.Ы.
у кого там не проходят НЕфины - кидайте сначала пятидесятку или соточку или пятихатку, а через пару дней оно обычно даёт любую сумму пополнить ;-)
да будет потеря 1... 5 грн. но зато без задалбывания чудо чата
З.Ы. З.Ы. и ещё там на выхлопе походу 150 *0,805 = 120,75 ... и даже меньше...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:58

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:З.Ы. З.Ы. и ещё там на выхлопе походу 150 *0,805 = 120,75 ... и даже меньше...

см. viewtopic.php?p=4797868#p4797868
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:03

Щоб знали.
«Якщо на дату закінчення строку залишок вкладу буде менше 100 грн (20 доларів, 20 євро), банк має право скасувати автоматичне продовження вкладу».
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:23

  Ferlakur написав:Тока шо при входе в Приват24 вылез баннер: "Черная пятница. 3% кешбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...

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и региться не надо?
просто платить?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:06

  v57 написав:и региться не надо?
просто платить?

Ага.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:52

  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:Тока шо при входе в Приват24 вылез баннер: "Черная пятница. 3% кешбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...

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Рисует виртуальный кэшбек в П24 за наземные покупки. За интернет не рисует.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:03

Re: Приватбанк

А з попередньою ахцією тоді як, там де 5% ? Чи нова для мастера?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:13

  wig написав:
  Ferlakur написав:Кажись работает! Начисляют 3%!

Рисует виртуальный кэшбек в П24 за наземные покупки. За интернет не рисует.

За пополнение мобильного нарисовали 3%. Пополнял с Уни голд мастер.
Ferlakur
 
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