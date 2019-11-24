В Приват24 в списке операций по карте, возле суммы операции маленьким шрифтом и пиктограмма монетки (похоже как бонус плюс). И новый раздел в меню появился: Кешбек. Также приходит сообщение на вайбер.
А как его вывести, этот кешбек?
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:26
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:46
Re: Приватбанк
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:53
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:39
Re: Приватбанк
а кешбек усім нараховують чи вибірково?
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