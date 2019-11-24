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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8348834983508351
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:26

  V2 написав:Ferlakur
А де відображається кеш-бек?

В Приват24 в списке операций по карте, возле суммы операции маленьким шрифтом и пиктограмма монетки (похоже как бонус плюс). И новый раздел в меню появился: Кешбек. Также приходит сообщение на вайбер.

А как его вывести, этот кешбек?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:46

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:А как его вывести, этот кешбек?
Банк его сам выводит в указанные им сроки, но перепроверяйте их.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:53

  MASolomko написав:
  Ferlakur написав:А как его вывести, этот кешбек?
Банк его сам выводит в указанные им сроки, но перепроверяйте их.

Указанные где? По этой последней акции про 3% с Уни Голд вообще никакой информации не было, ни официальных правил...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:39

Re: Приватбанк

а кешбек усім нараховують чи вибірково?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:53

писали в меню появилось
где в меню этот кб?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:03

  v57 написав:писали в меню появилось
где в меню этот кб?

Если нажать "Мои рахунки",

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Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:18

а, перейти в старую версию
спс

сегодня в пузатой хате расчитался виза бомжеголд
никакого кешбека
но неожиданно клубничка 1% :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:26

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Указанные где?
Должны быть правила, иначе должен хотя бы оператор рассказать что к чему. Но удивлюсь, что этих правил нет.
MASolomko
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  #<1 ... 8348834983508351
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