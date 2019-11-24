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Приватбанк
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:26
V2 написав:Ferlakur
А де відображається кеш-бек?
В Приват24 в списке операций по карте, возле суммы операции маленьким шрифтом и пиктограмма монетки (похоже как бонус плюс). И новый раздел в меню появился: Кешбек. Также приходит сообщение на вайбер.
А как его вывести, этот кешбек?
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Ferlakur
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:46
Ferlakur написав:
А как его вывести, этот кешбек?
Банк его сам выводит в указанные им сроки, но перепроверяйте их.
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MASolomko
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:53
MASolomko написав: Ferlakur написав:
А как его вывести, этот кешбек?
Банк его сам выводит в указанные им сроки, но перепроверяйте их.
Указанные где? По этой последней акции про 3% с Уни Голд вообще никакой информации не было, ни официальных правил...
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Ferlakur
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:39
а кешбек усім нараховують чи вибірково?
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:53
писали в меню появилось
где в меню этот кб?
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v57
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:03
v57 написав:
писали в меню появилось
где в меню этот кб?
Если нажать "Мои рахунки",
КАРТКИ
КРЕДИТИ
МИТТЄВА РОЗСТРОЧКА
СКАРБНИЧКА
ДЕПОЗИТИ
ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ
ПРИВАТМАРКЕТ
СТРАХОВКИКЕШБЕК
БОНУС ПЛЮС
ПРОГРАМА ВИНАГОРОД MC
ДРУГА ПЕНСІЯ
ЦІННІ МЕТАЛИ
КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ
РАХУНКИ ЮР. ОСОБИ
КАРТКИ ІНШИХ БАНКІВ
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Ferlakur
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:18
а, перейти в старую версию
спс
сегодня в пузатой хате расчитался виза бомжеголд
никакого кешбека
но неожиданно клубничка 1%
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v57
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:26
Ferlakur написав:
Указанные где?
Должны быть правила, иначе должен хотя бы оператор рассказать что к чему. Но удивлюсь, что этих правил нет.
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MASolomko
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