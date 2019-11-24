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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8349835083518352
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:55

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Кто-то уже писал вчера, что операторы ни сном ни духом.


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p.s. за комуналку не нараховують (воля без кешбеку).
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:52

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:В Приват24 в списке операций по карте, возле суммы операции маленьким шрифтом и пиктограмма монетки (похоже как бонус плюс). И новый раздел в меню появился: Кешбек.

Вчера платил голд уни в магазине около 300 грн.
Ничего нигде не появилось, ни в новой версии, ни в старой.
Наверное, не всем начисляют.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:59

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greenozon
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