viewtopic.php?p=4800858#p4800858
p.s. за комуналку не нараховують (воля без кешбеку).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:55
Re: Приватбанк
viewtopic.php?p=4800858#p4800858
p.s. за комуналку не нараховують (воля без кешбеку).
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:52
Re: Приватбанк
Вчера платил голд уни в магазине около 300 грн.
Ничего нигде не появилось, ни в новой версии, ни в старой.
Наверное, не всем начисляют.
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:59
Прийшло на пошту
Зимова Googlemania
з 25 листопада 2019 до 25 лютого 2020
Цієї зими роздаємо подарунки за платежі від Google на картки Visa ПриватБанку.
+50грн !
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:44
Прозевали вы свое счастье Надо было соглашаться
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:54
alex lem
якось із тої психопатичної шопоголічної лихоманки ні холодно ні жарко, всі ж в курсі що бариги перше ціни тихенько піднімають, а потім з понтом дєла опускають на чурну пятницю
+50грн !
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