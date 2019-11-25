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p.s. за комуналку не нараховують (воля без кешбеку).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:55
Re: Приватбанк
viewtopic.php?p=4800858#p4800858
p.s. за комуналку не нараховують (воля без кешбеку).
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:52
Re: Приватбанк
Вчера платил голд уни в магазине около 300 грн.
Ничего нигде не появилось, ни в новой версии, ни в старой.
Наверное, не всем начисляют.
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:59
Прийшло на пошту
Зимова Googlemania
з 25 листопада 2019 до 25 лютого 2020
Цієї зими роздаємо подарунки за платежі від Google на картки Visa ПриватБанку.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:44
Прозевали вы свое счастье Надо было соглашаться
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:54
alex lem
якось із тої психопатичної шопоголічної лихоманки ні холодно ні жарко, всі ж в курсі що бариги перше ціни тихенько піднімають, а потім з понтом дєла опускають на чурну пятницю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:28
Мне как-то так вместо денег на карту выплатили на бонус+.
Зато сумма была немного больше чем причиталась.
За моральный ущерб наверное. )
ЗЫ. Банк большой и бардак большой соответственно.
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:40
Re: Приватбанк
День добрый, а как избавится от звонков робобабы Привата, я не их клиент, звоню ругаюсь, месяц не звонят, потом опять?
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:32
dafmy
давно не звонили
сегодня начали опять - на номер который пополнял под 7%
звонил робот 0673274235
просто сразу в чёрный список и усех делов
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:48
Re: Приватбанк
Получил на почту : До 15 грудня 7% кешбеку
за поповнення мобільного в додатку Privat24 карткою Mastercard.
І не забудьте зареєструватися
Нажимаем на кнопку " Я в теме" перекидывает на страницу регистрации.
Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.
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