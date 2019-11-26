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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8349835083518352
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:55

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Кто-то уже писал вчера, что операторы ни сном ни духом.


viewtopic.php?p=4800858#p4800858

p.s. за комуналку не нараховують (воля без кешбеку).
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:52

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:В Приват24 в списке операций по карте, возле суммы операции маленьким шрифтом и пиктограмма монетки (похоже как бонус плюс). И новый раздел в меню появился: Кешбек.

Вчера платил голд уни в магазине около 300 грн.
Ничего нигде не появилось, ни в новой версии, ни в старой.
Наверное, не всем начисляют.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:59

Прийшло на пошту

Зимова Googlemania
з 25 листопада 2019 до 25 лютого 2020
Цієї зими роздаємо подарунки за платежі від Google на картки Visa ПриватБанку.

https://promos.privatbank.ua/ua/zymova- ... dium=email
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:44

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:шбек за покупки с карты Универсальная голд" с 22.11 по какое-то там декабря. Внизу кнопки "Зрозуміло"(кажись, точно не помню" і "Не цікавить". Нажал "Зрозуміло", баннер сменился на сообщение "Дякую за увагу" и усё пропало. Шо это было?? На странице акций никакой подобной информации нет, потом фиг докажешь чего...


підтверджую, вискакував такий банер, я жав "Нагадати пізніше"
більше не бачив :)

Прозевали вы свое счастье :wink: Надо было соглашаться
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:54

alex lem
якось із тої психопатичної шопоголічної лихоманки ні холодно ні жарко, всі ж в курсі що бариги перше ціни тихенько піднімають, а потім з понтом дєла опускають на чурну пятницю :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:28

  klug написав: Коли, з рештою, вони здалися, виплатили не на ту картку і не у тій формі, як мали, згідно з консультацією оператора.


Мне как-то так вместо денег на карту выплатили на бонус+.
Зато сумма была немного больше чем причиталась.
За моральный ущерб наверное. )

ЗЫ. Банк большой и бардак большой соответственно.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:40

Re: Приватбанк

День добрый, а как избавится от звонков робобабы Привата, я не их клиент, звоню ругаюсь, месяц не звонят, потом опять?
dafmy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:32

dafmy
давно не звонили
сегодня начали опять - на номер который пополнял под 7%
звонил робот 0673274235
просто сразу в чёрный список и усех делов
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:48

Re: Приватбанк

Получил на почту : До 15 грудня 7% кешбеку
за поповнення мобільного в додатку Privat24 карткою Mastercard.
І не забудьте зареєструватися
Нажимаем на кнопку " Я в теме" перекидывает на страницу регистрации. https://promos.privatbank.ua/ua/cashbac ... tionUrl=1& Условия внизу.
Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.
Пополнил НЕ фин.телефон на 1000грн с бестолковой кредитки - списало 15,05 комис - кэшбэк 70,35.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:06

  lel написав:Получил на почту : До 15 грудня 7% кешбеку
за поповнення мобільного в додатку Privat24 карткою Mastercard.
І не забудьте зареєструватися
Нажимаем на кнопку " Я в теме" перекидывает на страницу регистрации. https://promos.privatbank.ua/ua/cashbac ... tionUrl=1& Условия внизу.
Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.
Пополнил НЕ фин.телефон на 1000грн с бестолковой кредитки - списало 15,05 комис - кэшбэк 70,35.

Клієнти, які отримують субсидію, не зможуть отримати винагороду, оскільки це може бути підставою для позбавлення субсидії через додаткові прибутки
Sanio
 
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