RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8350835183528353
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 04:23

Re: Приватбанк

  lel написав:Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.


Ничего не получал. Зарегился по приведенной ссылке. Пополнил номер на 100 грн. При пополнении указано было что комис 2 грн. По факту сняло 3,02 грн. И пишет что начислено 7 грн бона.

По факту, если пополнять на приличную сумму, пару тыс так то имеет смысл. А так, за пару процентов на выхлопе, ну такое себе удовольствие.
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6171
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2902 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 08:49

Re: Приватбанк

  Sanio написав:Клієнти, які отримують субсидію, не зможуть отримати винагороду, оскільки це може бути підставою для позбавлення субсидії через додаткові прибутки
Написан - бред. Хотели написать типа предупреждение для получателей субсидий, в итоге звучит как ограничение для получения кишмиша. По факту - один из акков по которому я платил по акции зарегин на получателя субсидии. Кишмиш - выплатили.
ЗЫ. И да за такой доход субсидии точно не лишат ;). Капельку будет меньше, но "то таке"
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3355
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8350835183528353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Feedfetcher, Igneus, makor06, MASolomko, Кочевник, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16672)
27.11.2019 09:47
Рынок ОВГЗ (1207)
27.11.2019 09:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.