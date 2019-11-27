lel написав:Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.
Ничего не получал. Зарегился по приведенной ссылке. Пополнил номер на 100 грн. При пополнении указано было что комис 2 грн. По факту сняло 3,02 грн. И пишет что начислено 7 грн бона.
По факту, если пополнять на приличную сумму, пару тыс так то имеет смысл. А так, за пару процентов на выхлопе, ну такое себе удовольствие.
Весна прийде - саджати будемо! Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время»BLѢ
Sanio написав:Клієнти, які отримують субсидію, не зможуть отримати винагороду, оскільки це може бути підставою для позбавлення субсидії через додаткові прибутки
Написан - бред. Хотели написать типа предупреждение для получателей субсидий, в итоге звучит как ограничение для получения кишмиша. По факту - один из акков по которому я платил по акции зарегин на получателя субсидии. Кишмиш - выплатили. ЗЫ. И да за такой доход субсидии точно не лишат . Капельку будет меньше, но "то таке"
Flamingo написав:ЗЫ. И да за такой доход субсидии точно не лишат . Капельку будет меньше, но "то таке"
Я розумію це так, що під час верифікації доходів і якщо не вказати дану виплату у декларації, то можуть позбавити субсидію на підставі приховування доходів або подання завідомо неправдивих даних щодо доходів у декларації незалежно від суми доходу. Звісно, що банк не буде перевіряти кожного на предмет отримання субсидії, але дані виплати подає в податкову як "додаткове благо" в розрізі ІПН, а не сукупно як при доході від депозиту. Тому отримувачу субсидії потрібно обовязково зазначати такі бонусні виплати у декларації про доходи.
Sanio написав:дані виплати подає в податкову як "додаткове благо" в розрізі ІПН, а не сукупно як при доході від депозиту. Тому отримувачу субсидії потрібно обовязково зазначати такі бонусні виплати у декларації про доходи.
Собес, налоговая (не банк!) видит это додаткове благо наравне с начислением пенсий и зарплат. Ничо ему спецом подавать не нуна. Каждые ваши 100грн дополнительного дохода за прошлый год, могут срезать субсидию примерно на 15грн/год, т.е. 1..2грн/мес
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