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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8351835283538354>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 04:23

Re: Приватбанк

  lel написав:Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.


Ничего не получал. Зарегился по приведенной ссылке. Пополнил номер на 100 грн. При пополнении указано было что комис 2 грн. По факту сняло 3,02 грн. И пишет что начислено 7 грн бона.

По факту, если пополнять на приличную сумму, пару тыс так то имеет смысл. А так, за пару процентов на выхлопе, ну такое себе удовольствие.
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 08:49

Re: Приватбанк

  Sanio написав:Клієнти, які отримують субсидію, не зможуть отримати винагороду, оскільки це може бути підставою для позбавлення субсидії через додаткові прибутки
Написан - бред. Хотели написать типа предупреждение для получателей субсидий, в итоге звучит как ограничение для получения кишмиша. По факту - один из акков по которому я платил по акции зарегин на получателя субсидии. Кишмиш - выплатили.
ЗЫ. И да за такой доход субсидии точно не лишат ;). Капельку будет меньше, но "то таке"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:50

  Flamingo написав:ЗЫ. И да за такой доход субсидии точно не лишат . Капельку будет меньше, но "то таке"

Я розумію це так, що під час верифікації доходів і якщо не вказати дану виплату у декларації, то можуть позбавити субсидію на підставі приховування доходів або подання завідомо неправдивих даних щодо доходів у декларації незалежно від суми доходу. Звісно, що банк не буде перевіряти кожного на предмет отримання субсидії, але дані виплати подає в податкову як "додаткове благо" в розрізі ІПН, а не сукупно як при доході від депозиту. Тому отримувачу субсидії потрібно обовязково зазначати такі бонусні виплати у декларації про доходи.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:27

Re: Приватбанк

  Sanio написав:дані виплати подає в податкову як "додаткове благо" в розрізі ІПН, а не сукупно як при доході від депозиту. Тому отримувачу субсидії потрібно обовязково зазначати такі бонусні виплати у декларації про доходи.

Собес, налоговая (не банк!) видит это додаткове благо наравне с начислением пенсий и зарплат. Ничо ему спецом подавать не нуна. Каждые ваши 100грн дополнительного дохода за прошлый год, могут срезать субсидию примерно на 15грн/год, т.е. 1..2грн/мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:09

Як зайти в Приват24 не загружаючи некст?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:11

  Квесторе_поверніться написав:Як зайти в Приват24 не загружаючи некст?

Я отак и захожу https://www.privat24.ua/?phone=38067ххххххх
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:12

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як зайти в Приват24 не загружаючи некст?

Я отак и захожу https://www.privat24.ua/?phone=38067ххххххх

Так працює...дякую.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:17

clientage а как забанить окно ютьюба что бы грузилось ЕЩЕ БЫСТРЕЕ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:28

  Goodman написав:clientage а как забанить окно ютьюба что бы грузилось ЕЩЕ БЫСТРЕЕ?

Я перешел с ХР на 7,например
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:43

Re: Приватбанк

Народ ,є термінове питання. Чи може приняти платіж 37000гривень на Приват . Платіж електронний через біржу. Не буде проблем з моніторингом?
Дякую наперед
Востаннє редагувалось Ethereum в Чет 28 лис, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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