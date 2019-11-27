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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:47
Ніж в спину Привата від Вуйця Бєні
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:48
Шо за біржа...призначення платежа там є?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:57
три года простоя скоро
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:14
Просто перевод коштів по Укр. думаю
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