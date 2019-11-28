Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:47
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:48
Ethereum написав:
Народ ,є термінове питання. Чи може приняти платіж 37000гривень на Приват . Платіж електронний через біржу. Не буде проблем з моніторингом?
Шо за біржа...призначення платежа там є?
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 30408
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:57
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Додано: Чет 28 лис, 2019 19:14
Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
Народ ,є термінове питання. Чи може приняти платіж 37000гривень на Приват . Платіж електронний через біржу. Не буде проблем з моніторингом?
Шо за біржа...призначення платежа там є?
Просто перевод коштів по Укр. думаю
https://wmz.one/en
Ethereum
Повідомлень: 928
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:30
Ethereum написав: Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
Народ ,є термінове питання. Чи може приняти платіж 37000гривень на Приват . Платіж електронний через біржу. Не буде проблем з моніторингом?
Шо за біржа...призначення платежа там є?
Просто перевод коштів по Укр. думаю
https://wmz.one/en
Попробуйте по 14500 за раз, вроде до 15000 не должны возбуждаться.
ol_zy
Повідомлень: 5692
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:01
Шото с обеда свинья ничего не кушает.
У всех так?
anikola13
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Подякували: 38 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:40
anikola13 написав:
Шото с обеда свинья ничего не кушает.
У всех так?
У меня тоже...
Только с самого утра, с 10-ти.
kesha876
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:56
... Ваши шо тоже стали кушать гораздо чаще, но меньшими дозами?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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anikola13
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З нами з: 08.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 38 раз.
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