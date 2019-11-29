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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8352835383548355>
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:47

Ніж в спину Привата від Вуйця Бєні
http://finbalance.com.ua/news/nahlyadovu-radu-privatbanku-atakuyut-v-sudi
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:48

  Ethereum написав:Народ ,є термінове питання. Чи може приняти платіж 37000гривень на Приват . Платіж електронний через біржу. Не буде проблем з моніторингом?

Шо за біржа...призначення платежа там є?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30409
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:57

  Квесторе_поверніться написав:Ніж в спину Привата від Вуйця Бєні
http://finbalance.com.ua/news/nahlyadovu-radu-privatbanku-atakuyut-v-sudi

три года простоя скоро
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Народ ,є термінове питання. Чи може приняти платіж 37000гривень на Приват . Платіж електронний через біржу. Не буде проблем з моніторингом?

Шо за біржа...призначення платежа там є?


Просто перевод коштів по Укр. думаю
https://wmz.one/en
Ethereum
 
Повідомлень: 928
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:30

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Народ ,є термінове питання. Чи може приняти платіж 37000гривень на Приват . Платіж електронний через біржу. Не буде проблем з моніторингом?

Шо за біржа...призначення платежа там є?


Просто перевод коштів по Укр. думаю
https://wmz.one/en

Попробуйте по 14500 за раз, вроде до 15000 не должны возбуждаться.
ol_zy
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Повідомлень: 5692
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:01

Шото с обеда свинья ничего не кушает.
У всех так?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:40

  anikola13 написав:Шото с обеда свинья ничего не кушает.
У всех так?


У меня тоже...
Только с самого утра, с 10-ти.
kesha876
 
Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:56

... Ваши шо тоже стали кушать гораздо чаще, но меньшими дозами? :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:14

  uaprofi написав:... Ваши шо тоже стали кушать гораздо чаще, но меньшими дозами? :lol:

Ага :mrgreen:
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:15

  uaprofi написав:... Ваши шо тоже стали кушать гораздо чаще, но меньшими дозами? :lol:


Наверное все скоро начнут кушать малыми дозами.
Постепенно отключат всех от сотки.
"По просьбам трудящихся".
kesha876
 
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  #<1 ... 8352835383548355>
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