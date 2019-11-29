Мои уже по червонцу с 13-го числа все трое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 15:21
Re: Приватбанк
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:10
Re: Приватбанк
Оперативно выплатили, без напоминаний, даже раньше срока. Исправились? Выплатили на кредитку, с нее и платил.
29.11.2019 22:23 Виплата кешбек -149.94 грн
27.11.2019 11:06 Поповнення мобільного +380 (сума покупки 1137 грн,кешбек-7%)79.59грн
26.11.2019 21:45 Поповнення мобільного +380(сума покупки 1005 грн, кешбек-7%)70.35грн
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