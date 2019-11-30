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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8352835383548355
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:21

Re: Приватбанк

  kesha876 написав:Постепенно отключат всех
Мои уже по червонцу с 13-го числа все трое :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:10

Re: Приватбанк

Оперативно выплатили, без напоминаний, даже раньше срока. Исправились? Выплатили на кредитку, с нее и платил.
29.11.2019 22:23 Виплата кешбек -149.94 грн(чистыми 120.70 грн)
27.11.2019 11:06 Поповнення мобільного +380 (сума покупки 1137 грн,кешбек-7%)79.59грн
26.11.2019 21:45 Поповнення мобільного +380(сума покупки 1005 грн, кешбек-7%)70.35грн
https://promos.privatbank.ua/ua/cashbac ... =privatban
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:18

Сегодня еще дают кешбек 3% по Уни голд? До какого числа там было?
Ferlakur
 
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