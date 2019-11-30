Мои уже по червонцу с 13-го числа все трое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 15:21
Re: Приватбанк
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:10
Re: Приватбанк
Оперативно выплатили, без напоминаний, даже раньше срока. Исправились? Выплатили на кредитку, с нее и платил.
29.11.2019 22:23 Виплата кешбек -149.94 грн(чистыми 120.70 грн)
27.11.2019 11:06 Поповнення мобільного +380 (сума покупки 1137 грн,кешбек-7%)79.59грн
26.11.2019 21:45 Поповнення мобільного +380(сума покупки 1005 грн, кешбек-7%)70.35грн
Додано: Нед 01 гру, 2019 13:11
Подскажите, для оплаты частями какой должен быть лимит, чтобы всю сумму покупки покрыть, или достаточно, чтобы хватило на остаток после первоначального платежа?
И, заодно - какие есть варианты досрочного погашения - можно любую сумму погасить, или только кратную ежемесячному платежу (или вообще целиком)?
После частичного досрочного погашения высвободившийся лимит можно сразу использовать, или должно пройти какое-то время?
Додано: Нед 01 гру, 2019 13:17
До 1 грудня року 2019.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 13:40
Re: Приватбанк
шот в обнове вход по QR со смарта на ПК кривоват,пришлось паролем
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:59
Додано: Нед 01 гру, 2019 18:00
Re: Приватбанк
Можно как-то пополнить чужую валютную карту? Со своей валютной или гривневой?
Skiw
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