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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8352835383548355
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:21

Re: Приватбанк

  kesha876 написав:Постепенно отключат всех
Мои уже по червонцу с 13-го числа все трое :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:10

Re: Приватбанк

Оперативно выплатили, без напоминаний, даже раньше срока. Исправились? Выплатили на кредитку, с нее и платил.
29.11.2019 22:23 Виплата кешбек -149.94 грн(чистыми 120.70 грн)
27.11.2019 11:06 Поповнення мобільного +380 (сума покупки 1137 грн,кешбек-7%)79.59грн
26.11.2019 21:45 Поповнення мобільного +380(сума покупки 1005 грн, кешбек-7%)70.35грн
https://promos.privatbank.ua/ua/cashbac ... =privatban
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:18

Сегодня еще дают кешбек 3% по Уни голд? До какого числа там было?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:11

Подскажите, для оплаты частями какой должен быть лимит, чтобы всю сумму покупки покрыть, или достаточно, чтобы хватило на остаток после первоначального платежа?
И, заодно - какие есть варианты досрочного погашения - можно любую сумму погасить, или только кратную ежемесячному платежу (или вообще целиком)?
После частичного досрочного погашения высвободившийся лимит можно сразу использовать, или должно пройти какое-то время?
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:17

  Ferlakur написав:Сегодня еще дают кешбек 3% по Уни голд? До какого числа там было?

До 1 грудня року 2019.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:40

Re: Приватбанк

шот в обнове вход по QR со смарта на ПК кривоват,пришлось паролем
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Сегодня еще дают кешбек 3% по Уни голд? До какого числа там было?

До 1 грудня року 2019.

Сьогодні вже не дають :(
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 02:37

Зони 24/7

А скажіть, шановні колеги:
чи вже тут обговорювалося питання закриття зон цілодобового доступу до терміналів і банкоматів у відділеннях? (чи як вони там офіційно звуться?)
Коли проводиш карткою у пристрої на дверях відділення і йдеш у передбанничок до терміналу чи банкомату?

Я мешкаю в Києві, тут останнім часом познімали ці пристрої з дверей відділень (відповідно, закрили доступ):
у мене на Виноградарі; у друга на Оболоні; йшли по Хрещатику, виникла необхідність зайти до банкомату - зона 24/7 йок, пристрій мертвий.

Це що, вони взагалі від такого формату обслуговування відмовилися?
Коли так, то в чому причина?
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:42

Вкрали гроші з карти Приватбанк

Добрий день. Як повернути назад суму в 250 Євро, яку списав готель в Італії з карти Приватбанку? На карті було встановлено обмеження по ліміту, але це не врятувало. Готель не бронювали. Карта світилась на букінгу півроку назад.
До кого звертатись? Приватбанк прийняв заяву на повернення коштів, але нічого не повертається.
vik150871
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:55

  vik150871 написав:Добрий день. Як повернути назад суму в 250 Євро, яку списав готель в Італії з карти Приватбанку? На карті було встановлено обмеження по ліміту, але це не врятувало. Готель не бронювали. Карта світилась на букінгу півроку назад.
До кого звертатись? Приватбанк прийняв заяву на повернення коштів, але нічого не повертається.


Нужно обращаться в полицию. Копию заявления в полиции отдать в Приватбанк. Это мошенничество.
Kevin
 
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