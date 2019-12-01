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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:31
vik150871 написав:
Карта світилась на букінгу півроку назад.
мото,к гадалке не ходи.Писать в Спортлото заяву
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:18
torrent78 написав:
А скажіть, шановні колеги:
чи вже тут обговорювалося питання закриття зон цілодобового доступу до терміналів і банкоматів у відділеннях? (чи як вони там офіційно звуться?)
Коли проводиш карткою у пристрої на дверях відділення і йдеш у передбанничок до терміналу чи банкомату?
Це що, вони взагалі від такого формату обслуговування відмовилися?
Коли так, то в чому причина?
Націоналізація гройсмана. Зміна власника, з фізичної особи на уряд. Було ваше - стало наше, колхозне. Параші теж всі там позакривали, тепер там не можна посцяти. Сервіс.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:21
Maksi2 написав: torrent78 написав:
А скажіть, шановні колеги:
чи вже тут обговорювалося питання закриття зон цілодобового доступу до терміналів і банкоматів у відділеннях? (чи як вони там офіційно звуться?)
Коли проводиш карткою у пристрої на дверях відділення і йдеш у передбанничок до терміналу чи банкомату?
Це що, вони взагалі від такого формату обслуговування відмовилися?
Коли так, то в чому причина?
Націоналізація гройсмана. Зміна власника, з фізичної особи на уряд. Було ваше - стало наше, колхозне. Параші теж всі позакривали, тепер там не можна посцяти. Сервіс.
власник був Мінфін, став Кабмін
(ховають кінці щоб ІВК не забрав
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:23
greenozon написав:
власник був Мінфін, став Кабмін
(ховають кінці щоб ІВК не забрав
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Так і є.
Мені більше подобалось користуватися ціми нічними зонами, туалетами, та високими % ставками за часи ІВК, а також відповідним сервісом.
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Maksi2
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