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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8353835483558356
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:31

Re: Приватбанк

  vik150871 написав:Карта світилась на букінгу півроку назад.
мото,к гадалке не ходи.Писать в Спортлото заяву :!:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:18

  torrent78 написав:А скажіть, шановні колеги:
чи вже тут обговорювалося питання закриття зон цілодобового доступу до терміналів і банкоматів у відділеннях? (чи як вони там офіційно звуться?)
Коли проводиш карткою у пристрої на дверях відділення і йдеш у передбанничок до терміналу чи банкомату?
Це що, вони взагалі від такого формату обслуговування відмовилися?
Коли так, то в чому причина?

Націоналізація гройсмана. Зміна власника, з фізичної особи на уряд. Було ваше - стало наше, колхозне. Параші теж всі там позакривали, тепер там не можна посцяти. Сервіс.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:21

  Maksi2 написав:
  torrent78 написав:А скажіть, шановні колеги:
чи вже тут обговорювалося питання закриття зон цілодобового доступу до терміналів і банкоматів у відділеннях? (чи як вони там офіційно звуться?)
Коли проводиш карткою у пристрої на дверях відділення і йдеш у передбанничок до терміналу чи банкомату?
Це що, вони взагалі від такого формату обслуговування відмовилися?
Коли так, то в чому причина?

Націоналізація гройсмана. Зміна власника, з фізичної особи на уряд. Було ваше - стало наше, колхозне. Параші теж всі позакривали, тепер там не можна посцяти. Сервіс.


власник був Мінфін, став Кабмін

(ховають кінці щоб ІВК не забрав :) )
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:23

  greenozon написав:власник був Мінфін, став Кабмін
(ховають кінці щоб ІВК не забрав :) )

Так і є.
Мені більше подобалось користуватися ціми нічними зонами, туалетами, та високими % ставками за часи ІВК, а також відповідним сервісом.
Maksi2
 
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