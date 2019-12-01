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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8354835583568357>
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:31

Re: Приватбанк

  vik150871 написав:Карта світилась на букінгу півроку назад.
мото,к гадалке не ходи.Писать в Спортлото заяву :!:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:18

  torrent78 написав:А скажіть, шановні колеги:
чи вже тут обговорювалося питання закриття зон цілодобового доступу до терміналів і банкоматів у відділеннях? (чи як вони там офіційно звуться?)
Коли проводиш карткою у пристрої на дверях відділення і йдеш у передбанничок до терміналу чи банкомату?
Це що, вони взагалі від такого формату обслуговування відмовилися?
Коли так, то в чому причина?

Націоналізація гройсмана. Зміна власника, з фізичної особи на уряд. Було ваше - стало наше, колхозне. Параші теж всі там позакривали, тепер там не можна посцяти. Сервіс.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:21

  Maksi2 написав:
  torrent78 написав:А скажіть, шановні колеги:
чи вже тут обговорювалося питання закриття зон цілодобового доступу до терміналів і банкоматів у відділеннях? (чи як вони там офіційно звуться?)
Коли проводиш карткою у пристрої на дверях відділення і йдеш у передбанничок до терміналу чи банкомату?
Це що, вони взагалі від такого формату обслуговування відмовилися?
Коли так, то в чому причина?

Націоналізація гройсмана. Зміна власника, з фізичної особи на уряд. Було ваше - стало наше, колхозне. Параші теж всі позакривали, тепер там не можна посцяти. Сервіс.


власник був Мінфін, став Кабмін

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:23

  greenozon написав:власник був Мінфін, став Кабмін
(ховають кінці щоб ІВК не забрав :) )

Так і є.
Мені більше подобалось користуватися ціми нічними зонами, туалетами, та високими % ставками за часи ІВК, а також відповідним сервісом.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:26

  Maksi2 написав:
  greenozon написав:власник був Мінфін, став Кабмін
(ховають кінці щоб ІВК не забрав :) )

Так і є.
Мені більше подобалось користуватися ціми нічними зонами, туалетами, та високими % ставками за часи ІВК, а також відповідним сервісом.

Ціна за такий сервіс - близько 5 млрд. - не завелика?
Нехай навіть не 5 млрд, як люблять прибрехати для хайпу і на відкати собі, але їх взяли з вашої кишені опосередковано.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:27

  greenozon написав:
власник був Мінфін, став Кабмін

(ховають кінці щоб ІВК не забрав :) )

Кабмін не може бути власником, бо не є юр.особою.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:41

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Кабмін не може бути власником, бо не є юр.особою.



НБУ іншої думки

було
https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 190101.pdf

стало
https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 190925.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:54

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:Кабмін не може бути власником, бо не є юр.особою.



НБУ іншої думки

було
https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 190101.pdf

стало
https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 190925.pdf


Це юридично нікчемний папірець. Навіть не папірець, а картинка з екрану. Вираз "Держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв України" не має сенсу, тому що, повторюю, Кабінет Міністрів не є юр. особою. Це колегіальний орган, який не є суб"єктом цивільно-правових відносин, він не може нічим володіти і бути відповідачем в суді.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:05

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:
  Ferlakur написав:Кабмін не може бути власником, бо не є юр.особою.



НБУ іншої думки

було
https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 190101.pdf

стало
https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 190925.pdf


Це юридично нікчемний папірець. Навіть не папірець, а картинка з екрану. Вираз "Держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв України" не має сенсу, тому що, повторюю, Кабінет Міністрів не є юр. особою. Це колегіальний орган, який не є суб"єктом цивільно-правових відносин, він не може нічим володіти і бути відповідачем в суді.

ну то зайдіть на мінюст та пошукайте юридичну особу по коду 00013480

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:07

  mephala написав:ну то зайдіть на мінюст та пошукайте юридичну особу по коду 00013480

Міністерство фінансів України. І шо?
Ferlakur
 
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