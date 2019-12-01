torrent78 написав:А скажіть, шановні колеги: чи вже тут обговорювалося питання закриття зон цілодобового доступу до терміналів і банкоматів у відділеннях? (чи як вони там офіційно звуться?) Коли проводиш карткою у пристрої на дверях відділення і йдеш у передбанничок до терміналу чи банкомату? Це що, вони взагалі від такого формату обслуговування відмовилися? Коли так, то в чому причина?
Націоналізація гройсмана. Зміна власника, з фізичної особи на уряд. Було ваше - стало наше, колхозне. Параші теж всі там позакривали, тепер там не можна посцяти. Сервіс.
torrent78 написав:А скажіть, шановні колеги: чи вже тут обговорювалося питання закриття зон цілодобового доступу до терміналів і банкоматів у відділеннях? (чи як вони там офіційно звуться?) Коли проводиш карткою у пристрої на дверях відділення і йдеш у передбанничок до терміналу чи банкомату? Це що, вони взагалі від такого формату обслуговування відмовилися? Коли так, то в чому причина?
Націоналізація гройсмана. Зміна власника, з фізичної особи на уряд. Було ваше - стало наше, колхозне. Параші теж всі позакривали, тепер там не можна посцяти. Сервіс.
greenozon написав:власник був Мінфін, став Кабмін (ховають кінці щоб ІВК не забрав )
Так і є. Мені більше подобалось користуватися ціми нічними зонами, туалетами, та високими % ставками за часи ІВК, а також відповідним сервісом.
Ціна за такий сервіс - близько 5 млрд. - не завелика? Нехай навіть не 5 млрд, як люблять прибрехати для хайпу і на відкати собі, але їх взяли з вашої кишені опосередковано.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Це юридично нікчемний папірець. Навіть не папірець, а картинка з екрану. Вираз "Держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв України" не має сенсу, тому що, повторюю, Кабінет Міністрів не є юр. особою. Це колегіальний орган, який не є суб"єктом цивільно-правових відносин, він не може нічим володіти і бути відповідачем в суді.
Це юридично нікчемний папірець. Навіть не папірець, а картинка з екрану. Вираз "Держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв України" не має сенсу, тому що, повторюю, Кабінет Міністрів не є юр. особою. Це колегіальний орган, який не є суб"єктом цивільно-правових відносин, він не може нічим володіти і бути відповідачем в суді.
ну то зайдіть на мінюст та пошукайте юридичну особу по коду 00013480