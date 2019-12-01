Ferlakur
а ви кажете що не може бути юридичною особою та володіти
ви поцікавтеся хто вланик укргазбанку наприклад. точніше володіє суттєвою часткою
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:08
Ferlakur
а ви кажете що не може бути юридичною особою та володіти
ви поцікавтеся хто вланик укргазбанку наприклад. точніше володіє суттєвою часткою
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:14
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