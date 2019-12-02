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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8354835583568357
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:08

Ferlakur
а ви кажете що не може бути юридичною особою та володіти
ви поцікавтеся хто вланик укргазбанку наприклад. точніше володіє суттєвою часткою
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:14

  mephala написав:Ferlakur
а ви кажете що не може бути юридичною особою та володіти
ви поцікавтеся хто вланик укргазбанку наприклад. точніше володіє суттєвою часткою

Ви розумієте різницю між Міністерством фінансів і Кабінетом міністрів?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:31

  Ferlakur написав:
  mephala написав:Ferlakur
а ви кажете що не може бути юридичною особою та володіти
ви поцікавтеся хто вланик укргазбанку наприклад. точніше володіє суттєвою часткою

Ви розумієте різницю між Міністерством фінансів і Кабінетом міністрів?


КМУ це колегіальний орган управління який діє через свої підрозділи (міністерства).
Тому якщо міністерство фінансів володіє банком то можна рахувати що ним володіє КМУ.
Хоча згоден що юридичний сенс відсутній написати КМУ замість міністерсва фінінсів
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:36

  mephala написав:КМУ це колегіальний орган управління який діє через свої підрозділи (міністерства).
Тому якщо міністерство фінансів володіє банком то можна рахувати що ним володіє КМУ.
Хоча згоден що юридичний сенс відсутній написати КМУ замість міністерсва фінінсів

Рахувати можна все що завгодно, але в документах і реєстрі акціонерів має бути вказана юридична особа.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:51

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Це юридично нікчемний папірець. Навіть не папірець, а картинка з екрану. Вираз "Держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв України" не має сенсу, тому що, повторюю, Кабінет Міністрів не є юр. особою. Це колегіальний орган, який не є суб"єктом цивільно-правових відносин, він не може нічим володіти і бути відповідачем в суді.

Ваащето КабМин уже владеет УкрЭксИмом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:59

  clientage написав:
  Ferlakur написав:Це юридично нікчемний папірець. Навіть не папірець, а картинка з екрану. Вираз "Держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв України" не має сенсу, тому що, повторюю, Кабінет Міністрів не є юр. особою. Це колегіальний орган, який не є суб"єктом цивільно-правових відносин, він не може нічим володіти і бути відповідачем в суді.

Ваащето КабМин уже владеет УкрЭксИмом :)

Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:03

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Ferlakur написав:Це юридично нікчемний папірець. Навіть не папірець, а картинка з екрану. Вираз "Держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв України" не має сенсу, тому що, повторюю, Кабінет Міністрів не є юр. особою. Це колегіальний орган, який не є суб"єктом цивільно-правових відносин, він не може нічим володіти і бути відповідачем в суді.

Ваащето КабМин уже владеет УкрЭксИмом :)

Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Агаа, казуистика налицо
Это не твой зуб, это даже не мой зуб, эт зуб МинФина, который подчиняется КабМину :) :)
Ну хай вони там бавяться у пісочку :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:06

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Ви розумієте різницю між Міністерством фінансів і Кабінетом міністрів?



Я понимаю только одно - частная собственность НЕДОСЯЖНА.
Недолугий Петро решил кинуть Беню, так же недолуго. Если Беня докажет в судах свое право на свое, придется вернуть. И точка.
Все остальное - ступа и вода. Беня благополучно пережил папередникофф, переживет и энтих.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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