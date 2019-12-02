|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:30
Ferlakur написав:
Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 870
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:03
Sanio написав: Ferlakur написав:
Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.
Кабмін не може нічим володіти, оскільки не є юридичною особою.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3235
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|