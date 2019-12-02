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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8355835683578358
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:30

  Ferlakur написав:Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:03

  Sanio написав:
  Ferlakur написав:Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.

Кабмін не може нічим володіти, оскільки не є юридичною особою.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:44

  Ferlakur написав:
  Sanio написав:
  Ferlakur написав:Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.

Кабмін не може нічим володіти, оскільки не є юридичною особою.

Ви помиляєтесь, подивіться в ЄДР. Чимось володіти можуть не лише юридичні особи. У даному випадку Кабмін - це центральний орган виконавчої влади, який має право на володіння та розпорядження майном держави. Аналогічно власником 100% акцій "Укрексімбанку" є держава в особі Кабінету міністрів України. Це помилкове твердження, що власником може бути лише юридична особа або міністерство.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:15

  Sanio написав:Ви помиляєтесь, подивіться в ЄДР.

Що саме ми можемо побачити в ЄДР?
Ferlakur
 
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