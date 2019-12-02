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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:30
Ferlakur написав:
Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:03
Sanio написав: Ferlakur написав:
Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.
Кабмін не може нічим володіти, оскільки не є юридичною особою.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:44
Ferlakur написав: Sanio написав: Ferlakur написав:
Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.
Кабмін не може нічим володіти, оскільки не є юридичною особою.
Ви помиляєтесь, подивіться в ЄДР. Чимось володіти можуть не лише юридичні особи. У даному випадку Кабмін - це центральний орган виконавчої влади, який має право на володіння та розпорядження майном держави. Аналогічно власником 100% акцій "Укрексімбанку" є держава в особі Кабінету міністрів України. Це помилкове твердження, що власником може бути лише юридична особа або міністерство.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:15
Sanio написав:
Ви помиляєтесь, подивіться в ЄДР.
Що саме ми можемо побачити в ЄДР?
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