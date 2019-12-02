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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8355835683578358
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:30

  Ferlakur написав:Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:03

  Sanio написав:
  Ferlakur написав:Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.

Кабмін не може нічим володіти, оскільки не є юридичною особою.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:44

  Ferlakur написав:
  Sanio написав:
  Ferlakur написав:Власник 100% акцій - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Вже відбулися зміни і тепер власник банку змінився. Згідно ЄДР тепер Міністерство фінансів України немає ніякого стосунку до ПриватБанку. Тепер ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Банком напряму володіє і управляє Кабмін.

Кабмін не може нічим володіти, оскільки не є юридичною особою.

Ви помиляєтесь, подивіться в ЄДР. Чимось володіти можуть не лише юридичні особи. У даному випадку Кабмін - це центральний орган виконавчої влади, який має право на володіння та розпорядження майном держави. Аналогічно власником 100% акцій "Укрексімбанку" є держава в особі Кабінету міністрів України. Це помилкове твердження, що власником може бути лише юридична особа або міністерство.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:15

  Sanio написав:Ви помиляєтесь, подивіться в ЄДР.

Що саме ми можемо побачити в ЄДР?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33

  Ferlakur написав:
  Sanio написав:Ви помиляєтесь, подивіться в ЄДР.

Що саме ми можемо побачити в ЄДР?

Хто у даний час є власником банку і в чию сферу управління він входить. Раніше було Міністерство фінансів України, тепер - безпосередньо Кабінет міністрів України. Управляти і володіти державним майном може або Кабінет міністрів, або передавати майно, підприємство чи частку в товаристві профільному міністерству.
Засновниками (власниками) підприємств і товариств публічного права (на основі державної власності) можуть бути не обовязково юридичні особи, але й центральні органи виконавчої влади без статусу юридичної особи. Не плутайте з підприємствами і товариствами приватного права, де засновниками можуть бути лише юридичні і фізичні особи.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:52

  Sanio написав: Не плутайте з підприємствами і товариствами приватного права, де засновниками можуть бути лише юридичні і фізичні особи.

Приватбанк як юридична особа створений на підставі установчих документів (статуту), а не на підставі розпорядчого акту органу влади, тому є юридичною особою приватного права.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:53

Re: Приватбанк

Тим, хто не отримував запрошення на кешбек за поповнення по факту прийшов комусь?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:51

  Son of Sun написав:
  Maksi2 написав:Мені більше подобалось користуватися ціми нічними зонами, туалетами, та високими % ставками за часи ІВК, а також відповідним сервісом.

Ціна за такий сервіс - близько 5 млрд. - не завелика?
Нехай навіть не 5 млрд, як люблять прибрехати для хайпу і на відкати собі, але їх взяли з вашої кишені опосередковано.

С наших карманов идет немало средств на налоги, отдачи от которых нет даже в указанных выше рамках.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:15

  Slx написав:Тим, хто не отримував запрошення на кешбек за поповнення по факту прийшов комусь?
Конечно,по всем аккам.Причём сами отдали , без скарги. :wink:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:21

  Дядя Дима написав:
  Slx написав:Тим, хто не отримував запрошення на кешбек за поповнення по факту прийшов комусь?
Конечно,по всем аккам.Причём сами отдали , без скарги. :wink:

Так що можна і без запрошення свинячити? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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