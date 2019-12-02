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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 02:12
Son of Sun написав: Maksi2 написав: greenozon написав:
власник був Мінфін, став Кабмін
(ховають кінці щоб ІВК не забрав
)
Так і є.
Мені більше подобалось користуватися ціми нічними зонами, туалетами, та високими % ставками за часи ІВК, а також відповідним сервісом.
Ціна за такий сервіс - близько 5 млрд. - не завелика?
Нехай навіть не 5 млрд, як люблять прибрехати для хайпу і на відкати собі, але їх взяли з вашої кишені опосередковано.
Якщо по тебе йдуть гройсмани, грабувати розкулачувати - винось все.
ruvex написав:
С наших карманов идет немало средств на налоги, отдачи от которых нет даже в указанных выше рамках.
та 100%
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