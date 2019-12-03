RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8356835783588359
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:24

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Сегодня еще дают кешбек 3% по Уни голд? До какого числа там было?

До 1 грудня року 2019.

Сьогодні вже не дають :(

А де той нарахований кешбек тепер шукати? У відповідному розділі загальну суму вже обнулили, але до жодної з карт він так і не дістався...
kharkiver
 
Повідомлень: 79
З нами з: 02.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:28

Re: Приватбанк

  kharkiver написав:до жодної з карт він так і не дістався...

В дорозі. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30448
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8356835783588359
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, J, Zonenor і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.