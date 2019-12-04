А де той нарахований кешбек тепер шукати? У відповідному розділі загальну суму вже обнулили, але до жодної з карт він так і не дістався...
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:24
А де той нарахований кешбек тепер шукати? У відповідному розділі загальну суму вже обнулили, але до жодної з карт він так і не дістався...
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:28
Re: Приватбанк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 04 гру, 2019 01:44
Re: Приватбанк
Ой не могу. Матёрый свинорыл пригласительный ждёт. Вот умора. По секрету скажу,что не только можно и ещё нужно зарегать и весь семейный альбом. Ведь цель акции "что бы клиенты дополнительно стимулировали" вот мы этим и занимаемся а при помощи родственников ещё лучше будет
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:16
Додано: Сер 04 гру, 2019 19:21
Користувачі пластикових карток китайської міжнародної платіжної системи UnionPay International відтепер можуть використовувати свої картки в мережі ПриватБанку.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 гру, 2019 00:26
Re: Приватбанк
Шановні користувачі сервіс Приватбанку підкажіть стосовно акційної пропозиції Бумеранг. Це треба мати телефон з NFC? Чи можна просто номер картки забити у GPay та сплачувати в інеті? І за це буде приходити 20грн.?
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