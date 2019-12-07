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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8365836683678368
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 15:49

Re: Приватбанк

  diplomnet написав:Вопрос а Комса1 и 2 это (монобанк и универсал) ?? Вопрос а если есть депо в моно размером с фонд и открыть в универсале как с фондом они покроются ??

Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Універсал і Моня для Фонда це один банк.
На імярека в 2 банках лише 200000 гарантується Фондом.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:39

Re: Приватбанк

Думаю про безналоговый открытый месяц назад под 16% на 3 мес. Может разорвать и открыть на год под 15,5%? И еще, после разрыва как скоро появится возможность открыть новый и вернувшиеся на карту грн будут доступны для открытия, т.е. останутся социальными? Спасибо.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:49

  valya написав:Думаю про безналоговый открытый месяц назад под 16% на 3 мес. Может разорвать и открыть на год под 15,5%? И еще, после разрыва как скоро появится возможность открыть новый и вернувшиеся на карту грн будут доступны для открытия, т.е. останутся социальными? Спасибо.

Якщо менше 10000 в той самий день ( в понеділок можна справитися - розривав на практиці). Більше 10000 3 робочі дні - зі слів теплої лінії - тут вже поїзд пішов (на практиці не розривав).
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:19

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:тут вже поїзд пішов


шо то мне очковно мариновать на безналоговом в свете балачок о снижении/отмене налога на депозит. Решился - снял, забрал и пустил в "свой" оборот.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:05

Re: Приватбанк

  valya написав:Думаю про безналоговый открытый месяц назад под 16% на 3 мес. Может разорвать и открыть на год под 15,5%?


В мене подібна ситуація, але за місяць втрачається 1⅓%, що переводить майбутній річний в 14,2% безподаткових, або 17,6% з оподаткуванням. А зараз ще можна в інших банках отримати вищий %. Якщо в наступні два місяці буде сильний відплив, то і приват змушений буде підкоригувати ставки вверх.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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