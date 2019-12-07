Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Універсал і Моня для Фонда це один банк.
На імярека в 2 банках лише 200000 гарантується Фондом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2019 15:49
Re: Приватбанк
Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Універсал і Моня для Фонда це один банк.
На імярека в 2 банках лише 200000 гарантується Фондом.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 гру, 2019 20:39
Re: Приватбанк
Думаю про безналоговый открытый месяц назад под 16% на 3 мес. Может разорвать и открыть на год под 15,5%? И еще, после разрыва как скоро появится возможность открыть новый и вернувшиеся на карту грн будут доступны для открытия, т.е. останутся социальными? Спасибо.
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Додано: Суб 07 гру, 2019 20:49
Якщо менше 10000 в той самий день ( в понеділок можна справитися - розривав на практиці). Більше 10000 3 робочі дні - зі слів теплої лінії - тут вже поїзд пішов (на практиці не розривав).
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 гру, 2019 21:19
Re: Приватбанк
шо то мне очковно мариновать на безналоговом в свете балачок о снижении/отмене налога на депозит. Решился - снял, забрал и пустил в "свой" оборот.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 07 гру, 2019 22:05
Re: Приватбанк
В мене подібна ситуація, але за місяць втрачається 1⅓%, що переводить майбутній річний в 14,2% безподаткових, або 17,6% з оподаткуванням. А зараз ще можна в інших банках отримати вищий %. Якщо в наступні два місяці буде сильний відплив, то і приват змушений буде підкоригувати ставки вверх.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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