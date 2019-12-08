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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8367836883698370
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 07:48

MASolomko
Допетрав нарешті, дякую. Можна навіть сказати, заспокоїли. Видається, що в день анонса зниження ставок тут (а одночасно і в день зарплатні), вже пізно було щось робити, ба більше, навіть якщо б завчасно я був готовий, то скорше за все можна було б лише на майбутнє стовп відкрити, бо кошти на існуючому безподатковому на другий новий безподатковий перекинути зась.

Побачимо, може щось у майбутньому й спробую зробити, але наразі пішов шукати альтернативу певно вже в Харкові, бо в нас цікавого вже не лишилось наче...

P.S. Кінець цього року щось не радує ані депозитами, ані кешбеками :(
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