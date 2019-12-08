Подскажите
пополнение карты СЕПом из другого банка через транзитник или напрямую?
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Додано: Пон 09 гру, 2019 15:44
Подскажите
пополнение карты СЕПом из другого банка через транзитник или напрямую?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:46
Re: Приватбанк
J, входящий СЕП в Приват напрямую 2620 и через IBAN работает на ура
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