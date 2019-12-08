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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8368836983708371
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:44

Подскажите
пополнение карты СЕПом из другого банка через транзитник или напрямую?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:46

Re: Приватбанк

J, входящий СЕП в Приват напрямую 2620 и через IBAN работает на ура :D
MASolomko
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