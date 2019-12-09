Кодом кума можна скористатись в моєму підписі....+ додаткових 50 грн грязними.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:12
Re: Приватбанк
Кодом кума можна скористатись в моєму підписі....+ додаткових 50 грн грязними.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 09 гру, 2019 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:12
Дяку, я вже думав, що щось не так з трансакцією, а це просто класичний Прихват.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:48
А так слабо :
Ми пам'ятаємо, що скоро у вас закінчується депозит. То ж для наступної участі в акції підготували для вас подарунок − 400 гривень
додатково до вашого бонусу з промо-кодом:
HAGEH9C
(можна скопіювати)
Скористатися промо-кодом дуже просто:
вкажіть промо-код в своїй заявці до 31.12.19
відкрийте депозит сумою від 100 000 гривень/ 4 000 доларів/ 3 500 євро та оформіть підтвердження депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому він був відкритий (доки діє заявка):wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:50
Re: Приватбанк
так это промо лично для вас, вы сами себе его должны прописать в заявке на МинФине
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:55
Забрал безналоговый досрочно, сумма более 45 к, деньги снял в кассе, на все ушло 15 минут
Снижение процентов по вкладам приведет к ого оттоку денежек в другие банки, может это специально так...что бы опустел перед продажей?
правильной дорогой идете...
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