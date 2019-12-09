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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8369837083718372
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:12

Re: Приватбанк

  pfauter написав:Я в альянс с бонусом от минфина отнесу, отделение открыли, пора познакомиться.

Кодом кума можна скористатись в моєму підписі....+ додаткових 50 грн грязними. :oops:
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 09 гру, 2019 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:12

  Ferlakur написав:
  klug написав:Хто бере участь у "Чорна п'ятниця позаздрить", у вас кешбек відображається у виписці?

Не відображається. Повинні виплатити до 11 числа включно, але відчуваю, шо доведеться поборотися.

Дяку, я вже думав, що щось не так з трансакцією, а це просто класичний Прихват.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:48

  Квесторе_поверніться написав:
  pfauter написав:Я в альянс с бонусом от минфина отнесу, отделение открыли, пора познакомиться.

Кодом кума можна скористатись в моєму підписі....+ додаткових 50 грн грязними. :oops:


А так слабо :wink: :
Ми пам'ятаємо, що скоро у вас закінчується депозит. То ж для наступної участі в акції підготували для вас подарунок − 400 гривень
додатково до вашого бонусу з промо-кодом:



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Скористатися промо-кодом дуже просто:
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відкрийте депозит сумою від 100 000 гривень/ 4 000 доларів/ 3 500 євро та оформіть підтвердження депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому він був відкритий (доки діє заявка):wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:50

Re: Приватбанк

  jay2004 написав:А так слабо

так это промо лично для вас, вы сами себе его должны прописать в заявке на МинФине
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:08

И мне такой же прислали, пробуйьте...
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:34

Хм. У меня другой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:55

Забрал безналоговый досрочно, сумма более 45 к, деньги снял в кассе, на все ушло 15 минут
Снижение процентов по вкладам приведет к ого оттоку денежек в другие банки, может это специально так...что бы опустел перед продажей?
правильной дорогой идете...
OGO
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