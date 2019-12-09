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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8370837183728373
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:50

  OGO написав:Забрал безналоговый досрочно, сумма более 45 к, деньги снял в кассе, на все ушло 15 минут
Снижение процентов по вкладам приведет к ого оттоку денежек в другие банки, может это специально так...что бы опустел перед продажей?

Бинго! Хоронят заживо.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:31

  OGO написав:Был под 16 ,до 5 января, там праздники и риск...Вышел чтобы спать спокойно, откупился в бакс

Маю під 16% до 17 січня року 2020...забирати планую 18 січня року 2020.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 05:40

  OGO написав:Был под 16 ,до 5 января, там праздники и риск...Вышел чтобы спать спокойно, откупился в бакс


Я би достроково не знімав. А так зараз звичайний на ¼ млн. закінчується післязавтра - замовив готівку. А безподатковий є до 1 лютого, думаю, що можливі ще всякі зміни з курсом з ставками, бегемот має різко худнути, хоча прибутки ще більше підскочать.
До речі, чи збирається приват знижувати також пропорційно % за кредитами? А то в 14-му підскочили і депо ставки і кредитні, але депо вже знизили більш як у 2 рази, а кредитні щось забули.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 10 гру, 2019 05:48, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 05:42

  Ой+ написав:
  OGO написав:Был под 16 ,до 5 января, там праздники и риск...Вышел чтобы спать спокойно, откупился в бакс


Я би достроково не знімав. А так зараз звичайний на ¼ млн. закінчується післязавтра - замовив готівку. А безподатковий є до 1 лютого, думаю, що можливі ще всякі зміни з курсом з ставками, бегемот має різко худнути, хоча прибутки ще більше підскочать.
вот и мне вчера сказали что 16+1% за 500+ не будет,так что сепим в аккорд,миб,мтб,пиреус
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 06:00

Re: Приватбанк

  sens написав:так что сепим в аккорд,миб,мтб,пиреус


СЕП в абанку +0,5 до 18,5% з щомісячною. Правда за 0,5 потрібно поборотися.
Ідея в кінці 17,85, або 17,4 щомісячно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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