Бинго! Хоронят заживо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 22:50
Додано: Пон 09 гру, 2019 23:31
Маю під 16% до 17 січня року 2020...забирати планую 18 січня року 2020.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 05:40
Я би достроково не знімав. А так зараз звичайний на ¼ млн. закінчується післязавтра - замовив готівку. А безподатковий є до 1 лютого, думаю, що можливі ще всякі зміни з курсом з ставками, бегемот має різко худнути, хоча прибутки ще більше підскочать.
До речі, чи збирається приват знижувати також пропорційно % за кредитами? А то в 14-му підскочили і депо ставки і кредитні, але депо вже знизили більш як у 2 рази, а кредитні щось забули.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 10 гру, 2019 05:48, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 гру, 2019 05:42
вот и мне вчера сказали что 16+1% за 500+ не будет,так что сепим в аккорд,миб,мтб,пиреус
никому не верю
Додано: Вів 10 гру, 2019 06:00
Re: Приватбанк
СЕП в абанку +0,5 до 18,5% з щомісячною. Правда за 0,5 потрібно поборотися.
Ідея в кінці 17,85, або 17,4 щомісячно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:35
Re: Приватбанк
Ого, и приват-вклады порезали, и валюту
В принципе, с такими ставками думаю под ноль по срокам выносить
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:53
Re: Приватбанк
Вуйцю, вернись! Де наші безналохові?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:53
Re: Приватбанк
А вы глянньте условия по срочным в евро - ставка 0,2% годовых а при выборе вклада с досрочным рассторжением написано что действующая ставка уменьшается на 0,25% - то есть заключая этот договор ты платишь банку за хранение 0,05% годовых - приват уже пришел в Европу - теперь у него тоже есть отрицательные ставки по вкладу! Це - ПЕРЕМОГА!
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