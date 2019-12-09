кроме ставок порезали и зп програмистам?
перестал работать переход в нормальную версию приват24, "сталася помилка спробуйте пизнише"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:46
Re: Приватбанк
кроме ставок порезали и зп програмистам?
перестал работать переход в нормальную версию приват24, "сталася помилка спробуйте пизнише"
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:07
Відсоткова ставка на залишок коштів на пенсійній картці тепер теж 5% безподаткових чи залишили 7%?
Зараз переглядають цей форум: AlexGor, Hack-Stock, lubopytnaya, MASolomko, v2k, Искатель і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|