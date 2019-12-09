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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8371837283738374
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:46

Re: Приватбанк

кроме ставок порезали и зп програмистам?
перестал работать переход в нормальную версию приват24, "сталася помилка спробуйте пизнише"
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:48

Да уж. Депо-ставки стали ниже, чем в ощаде :cry:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:07

Відсоткова ставка на залишок коштів на пенсійній картці тепер теж 5% безподаткових чи залишили 7%?
Sanio
 
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