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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:46
кроме ставок порезали и зп програмистам?
перестал работать переход в нормальную версию приват24, "сталася помилка спробуйте пизнише"
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Diman
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Додано: Вів 10 гру, 2019 12:48
Да уж. Депо-ставки стали ниже, чем в ощаде
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Kalgan
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:07
Відсоткова ставка на залишок коштів на пенсійній картці тепер теж 5% безподаткових чи залишили 7%?
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Sanio
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Додано: Вів 10 гру, 2019 14:34
Еще новость. Сегодня утром разрывал депо. Выскочило сообщение, что деньги будут на карте после 15 часов. Так вот. Денег на карте до сих пор таки нет!!!
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egorek
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Додано: Вів 10 гру, 2019 14:40
egorek написав:
Еще новость. Сегодня утром разрывал депо. Выскочило сообщение, что деньги будут на карте после 15 часов. Так вот. Денег на карте до сих пор таки нет!!!
Так и 15 часов еще нет
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dengon
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Додано: Вів 10 гру, 2019 14:51
А Эксим еще 16.6% дает.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 10 гру, 2019 14:53
hxbbgaf написав:
А Эксим еще 16.6% дает.
16 чистыми, однако, лучше.
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wig
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:23
dengon написав: egorek написав:
Еще новость. Сегодня утром разрывал депо. Выскочило сообщение, что деньги будут на карте после 15 часов. Так вот. Денег на карте до сих пор таки нет!!!
Так и 15 часов еще нет
Раньше деньги с депозита заходили за 3 минуты. Денег и сейчас нет.
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egorek
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:27
egorek, какая сумма-то?
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MASolomko
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:34
MASolomko написав:
egorek, какая сумма-то?
Не большая. 100Е. Звонить не буду. Подожду до конца дня. Не в сумме дело. Плохой звоночек. Раньше на такой день заказывал деньги, сегодня не стал, думал пусть на КДВ полежат.
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egorek
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