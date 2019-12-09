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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8372837383748375>
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:46

Re: Приватбанк

кроме ставок порезали и зп програмистам?
перестал работать переход в нормальную версию приват24, "сталася помилка спробуйте пизнише"
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:48

Да уж. Депо-ставки стали ниже, чем в ощаде :cry:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:07

Відсоткова ставка на залишок коштів на пенсійній картці тепер теж 5% безподаткових чи залишили 7%?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:34

Re: Приватбанк

Еще новость. Сегодня утром разрывал депо. Выскочило сообщение, что деньги будут на карте после 15 часов. Так вот. Денег на карте до сих пор таки нет!!!
egorek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:40

  egorek написав:Еще новость. Сегодня утром разрывал депо. Выскочило сообщение, что деньги будут на карте после 15 часов. Так вот. Денег на карте до сих пор таки нет!!!

Так и 15 часов еще нет
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:51

А Эксим еще 16.6% дает.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:53

  hxbbgaf написав:А Эксим еще 16.6% дает.

16 чистыми, однако, лучше.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:23

  dengon написав:
  egorek написав:Еще новость. Сегодня утром разрывал депо. Выскочило сообщение, что деньги будут на карте после 15 часов. Так вот. Денег на карте до сих пор таки нет!!!

Так и 15 часов еще нет

Раньше деньги с депозита заходили за 3 минуты. Денег и сейчас нет.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:27

Re: Приватбанк

egorek, какая сумма-то?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:34

  MASolomko написав:egorek, какая сумма-то?

Не большая. 100Е. Звонить не буду. Подожду до конца дня. Не в сумме дело. Плохой звоночек. Раньше на такой день заказывал деньги, сегодня не стал, думал пусть на КДВ полежат.
egorek
 
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