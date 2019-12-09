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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:55
господа, а что у примата возбудился корезоид - стал звонить/слать смс при входе с доверенного устройства .. у вас так же?
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:57
IMPRINTER
Так само!
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:58
IMPRINTER написав:
господа, а что у примата возбудился корезоид - стал звонить/слать смс при входе с доверенного устройства .. у вас так же?
У меня еще не звонил, но смс слал и вчера разок и сегодня, хотя смс уже давно не было.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:06
перегрелся
массовый вынос начался
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